Amedeo Minghi incanta Francavilla al Mare con i suoi successi [FOTO]

“Una serata magica, quella che ha chiuso i festeggiamenti in onore di Santa Liberata a Francavilla al Mare! Piazza gremita per il concerto di Amedeo Minghi, che con la sua voce e i suoi grandi successi ha incantato un pubblico numerosissimo e partecipe. Un vero e proprio fiume di persone ha riempito la piazza, trasformando la serata in un momento di musica, emozioni e condivisione”. Così sui social la sindaca Luisa Russo nell'esprimere soddisfazione per il live a ingresso gratuito di Minghi, tenutosi ieri sera in piazza Santa Liberata.

“Un grande finale per una giornata speciale”, aggiunge Russo, “che ha unito fede, tradizione e spettacolo nel segno dell’identità e dell’orgoglio francavillese. Grazie al comitato dei festeggiamenti di Santa Liberata, a don Stefano e a tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile ogni anno una festa sempre più bella”. Il cantautore romano, oltre ai brani contenuti nell'ultimo album “Anima sbiadita”, ha proposto tutti i suoi più grandi successi, tra cui “L'immenso”, “Cantare è d'amore”, “Notte bella magnifica”, “La vita mia”, “Vattene amore” e “Decenni”.