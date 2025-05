Vigili del Fuoco ritrovati senza vita, il dolore della comunitÃ 

Con profonda tristezza, l’amministrazione comunale di Pennapiedimonte ha annunciato il tragico ritrovamento dei corpi senza vita dei due vigili del fuoco, appartenenti al Comando di Chieti, dispersi nella forra dell’Avello. Le due vittime sono Nico Civitella, di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, di Chieti, entrambi 42enni. Durante un’escursione in uno dei luoghi più suggestivi e al tempo stesso insidiosi del nostro territorio, hanno purtroppo trovato un crudele destino.

L’intera comunità si unisce al dolore delle loro famiglie, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento di immenso lutto. Un sincero ringraziamento va a tutte le squadre di soccorso e alle forze dell'ordine, intervenute con straordinario impegno e professionalità, provenienti sia dal nostro territorio che da altre regioni. La loro instancabile dedizione è stata fondamentale nelle operazioni di ricerca e recupero, supportate dal prezioso coordinamento delle istituzioni coinvolte.

La sindaca Rosalina Di Giorgio, il vice sindaco Silvano Giangiacomo e il presidente della Pro Loco, Massimiliano Pennelli, hanno condiviso con le squadre di soccorso ogni momento della lunga notte, offrendo il sostegno dell’amministrazione e dell’intera comunità. Un grazie speciale va ad Attilio Perseo, nostro concittadino, che con grande coraggio ha guidato i soccorritori lungo il difficile percorso dal Ponte Avello fino al Balzolo, facendo luce nel buio di questa tragica vicenda.

Profonda gratitudine viene rivolta anche alle famiglie della località Balzolo e a tutti i cittadini che, con generosità e spirito di solidarietà, hanno dato il loro contributo in ogni modo possibile. Un ringraziamento particolare va all’Hotel Scaffe, che ha offerto completo supporto ai soccorritori e alle famiglie per tutta la notte, e al Bar Dea Maja per l’assistenza alle famiglie e ai soccorritori fornita con generosità. Le nostre amate montagne, che tanto ci regalano in bellezza e meraviglia, sono state anche il luogo di questa tragica perdita. A nome dell’intera comunità, porgiamo le più sentite condoglianze alle loro famiglie. Il loro ricordo vivrà per sempre tra queste montagne, lungo il fiume Avello e nei cuori di chi li ha conosciuti.