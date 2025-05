Fraccastoro: “Il collegamento con la Croazia è una delle priorità sul tavolo di Saga”

“Il collegamento con la Croazia è una delle priorità sul tavolo di Saga”. Così il presidente della società di gestione aeroportuale, Giorgio Fraccastoro interviene in merito alle sollecitazioni arrivate a febbraio dal sindaco Carlo Masci e poi nei giorni scorsi dal presidente del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, Luigi Albore Mascia.

“È sempre più evidente l’importanza e la strategicità che un collegamento tra l’Aeroporto d’Abruzzo e Spalato potrebbe rivestire per le 46 città della regione Adriatico Ionica, di dieci diversi Paesi e conseguentemente per l’infrastruttura aeroportuale. Poter aggiungere nella mappa che connette l’Aeroporto d’Abruzzo alle destinazioni italiane e europee anche la Croazia centrerebbe quegli obiettivi che poniamo al centro del programma di sviluppo di Abruzzo Airport, e cioè lavorare per facilitare gli spostamenti degli abruzzesi, ma anche per generare un indotto turistico. Per tutte queste ragioni, unite a quelle sapientemente spiegate dal presidente Luigi Albore Mascia per favorire l’integrazione tra le due sponde, rinnovo quanto già detto nei mesi scorsi al sindaco Carlo Masci e cioè che mi farò latore, con il massimo impegno e la massima priorità, di questa pregevole iniziativa, portandola all’attenzione, con tutta l’enfasi caso, alle compagnie aeree, evidenziando anche i numeri promessi, che rappresentano un indubbio attrattore per le compagnie. Come certamente si ricorderà”, prosegue ancora Fraccastoro, “ci siamo fatti promotori di un primo incontro con tutti gli stakeholder regionali e come anticipato la Consulta non sarebbe stata fine a se stessa. Ecco perché stiamo lavorando anche su altre destinazioni su Paesi altrettanto strategici da portare all’attenzione delle compagnie aeree, alle quali spetta sempre l’ultima parola”.