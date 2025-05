Carl Brave a sorpresa in piazza della Rinascita per il suo street tour

“Lo street tour di Carl Brave tocca anche Pescara. L’artista romano sarà domani, 9 maggio, in piazza della Rinascita, alle ore 20, per esibirsi nel cuore della città e intrattenere il pubblico con una performance assolutamente originale”. Ad annunciarlo è l’assessore agli eventi Alfredo Cremonese.

“È volutamente un'iniziativa pubblicizzata solo all’ultimo secondo perché la caratteristica di questo tour è proprio quella di offrire performance di strada e non nelle strutture, con l’effetto sorpresa. Sono orgoglioso di aver aderito anche se posso annunciarlo solo ora, con pochissimo anticipo”, prosegue Cremonese, “e mi fa piacere che questo grande artista abbia inserito Pescara tra le sue tappe. È anche un modo per valorizzare gli artisti di strada, in cui credo e che voglio valorizzare con delle iniziative mirate che saranno realizzate a Pescara. Quest'anno, infatti, promuoverò il primo Festival degli artisti di strada, in città”.

Con questo street tour Carl Brave (si chiama Carlo Coraggio, e “coraggio” si traduce in inglese "brave") presenta «Notti brave amarcord», che riprende il titolo di un suo vecchio album. Tra le ultime tappe toccate, Verona e Milano (in metropolitana).