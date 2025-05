Commissione Sicurezza, Renzetti: "Dopo la disastrosa gestione di questi mesi finalmente il cambio"

Il presidente del Comitato Pescara Fortis, Mauro Renzetti, esprime le sue “più sincere congratulazioni” a Maria Luigia Montopolino per la nomina alla presidenza della Commissione Sicurezza e Mobilità. Auguriamo alla neo-presidente un proficuo lavoro, auspicando che questa nuova guida possa rappresentare una svolta, un segno di discontinuità, rispetto alla disastrosa gestione fino ad oggi sperimentata.

"Riteniamo che un cambiamento fosse necessario e possa segnare una seria volontà di riflettere anche sulle risorse che la politica mette in campo. Rispetto a quanto avevamo rilevato ossia la mancanza di personale delle forze di sicurezza in punti strategici e nevralgici del centro, notiamo positivamente la presenza di personale della Polizia Municipale a piedi nei punti nevralgici del centro, un segnale importante che ha rassicurato chi percepiva alcune aree come meno sicure. - spiega il Presidente. - Siamo pronti a riconoscere gli sforzi che verranno profusi e auspichiamo una loro continua intensificazione. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, sarà fondamentale, oltre a tutelare il benessere dei cittadini, rivolgere un’attenzione particolare anche alle esigenze del turismo. Siamo fiduciosi che la presidente Montopolino saprà affrontare con la dovuta attenzione queste importanti tematiche", conclude Renzetti.