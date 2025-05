"Le note del cinema italiano" a Spoltore per la Festa della Repubblica

In occasione del 2 giugno, data simbolo della democrazia e della nascita della Repubblica Italiana, anche la comunità di Spoltore partecipa con un momento solenne e al tempo stesso emozionante: per il secondo anno consecutivo a piazza D'Albenzio nel cuore del borgo, ci sarà "Le note del cinema italiano", il concerto per la Repubblica a cura del Maestro Riccardo Rossi con l'Orchestra 12 Note. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è per le ore 21.

L’evento è organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso e il Presidente, l'avv. Luigi Spina, con il Comune di Spoltore guidato dalla Sindaca Chiara Trulli, che sarà presente alla serata, insieme all'Assessora alla Cultura Nada Di Giandomenico e la Vicepresidente del Consiglio Agnese Ranghelli. Presenta Alessandra Renzetti.

Si tratta di un'occasione che unisce musica, memoria e partecipazione, aperto a tutte le generazioni, per celebrare insieme i valori fondanti della Repubblica Italiana: libertà, solidarietà e senso di comunità.

L'evento, inoltre, sarà anche un modo per ricordare le colonne sonore di film di carattere epico e grandioso, come le stesse pellicole per cui sono state composte ed oggi ricordate come successi internazionali dalla stessa Orchestra coinvolta ed impegnata in numerosi concerti e partecipazioni a prestigiose rassegne e manifestazioni nazionali.

L'appuntamento gode del patrocinio della Regione Abruzzo e di Asi (Ente di Promozione Associazioni Sportive Sociali Italiane).