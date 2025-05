Pallanuoto, inizia la finale. A Le Naiadi va in scena gara-1 tra Pescara e Roma 2020

Ci siamo: stasera, 31 maggio, con inizio alle ore 19, a Le Naiadi comincia l’ultimo atto della stagione, la finale play-off del campionato di Serie B tra Pescara N&PN e Roma 2020, che mette in palio un posto per il salto in A2. Due squadre che arrivano a giocarsi la promozione dopo essersi già affrontate in campionato (una vittoria per parte) e dopo aver eliminato rispettivamente il San Mauro e il Nuoto 2000 in semifinale.

I biancazzurri guidati da mister Franco Di Fulvio hanno dalla loro il vantaggio del fattore campo, ottenuto in virtù della prima posizione in classifica conquistata nel corso della regular season. Un vantaggio da provare a difendere in gara-1, grazie anche ad un pubblico atteso numeroso e caloroso sulle gradinate del Palapallanuoto.

"Arriviamo bene a questo appuntamento", dice prima della sfida mister Franco Di Fulvio. "La squadra ha giocato due buone partite con il San Mauro, la vedo pronta sia dal punto di vista fisico che mentale. Come detto anche prima della semifinale, il campionato ha espresso dei valori che adesso noi dobbiamo essere bravi a far rispettare. Serve che i ragazzi scendano in acqua concentrati e soprattutto che diano il 100% dall’inizio alla fine della sfida. La squadra ha lavorato tutto l’anno per arrivare a giocarsi questa sfida, tutti vogliamo portare a casa il risultato". Gara-2 è in programma mercoledì sera a Monterotondo con inizio alle 21,30. Eventuale gara-3 di nuovo a Le Naiadi sabato prossimo.