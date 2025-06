Ninè Ingiulla porta la poesia di De Andrè sul palco di Estatica

Libertà, giustizia sociale, religione, morte, amore, resistenza, umanità e peccato. Le principali tematiche e la poetica dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè tornano a vivere ed emozionare grazie al talento di Ninè Ingiulla, avvocato, cantante, attore e chitarrista, considerato una reincarnazione di Faber, grazie alla sua voce straordinariamente simile a quella del cantautore genovese. L’artista siciliano salirà sul palco dell’Arena del porto turistico Marina di Pescara domenica 29 giugno, alle ore 21.30, nell’ambito di Estatica 2025, accompagnato dalla band abruzzese La Bottega del Falegname. Quella di Pescara sarà la terza tappa del tour, iniziato con un sold out al Politeama Garibaldi di Palermo da 900 posti, e insieme eseguiranno i brani più amati di De Andrè, tra cui “Bocca di rosa”, “Un giudice” o “Il pescatore”, solo per citarne alcuni.

Antonino, detto Ninè, Ingiulla, nasce a Biancavilla (Catania) nel 1985 e nutre fin da tenera età una grande passione per il canto e per la canzone d'autore italiana. Parallelamente agli studi scolastici, approfondisce lo studio delle opere letterarie classiche e medioevali, in particolare della Divina Commedia di Dante Alighieri, di cui ha imparato a recitare a memoria numerosissimi canti. Oltre a diventare uno stimato avvocato, dopo aver intrapreso lezioni di chitarra classica e acustica, ha scritto gli spettacoli “Dante e De André - Il sogno: Inferno” e “Dante e De André - Dove l'umano spirito si purga e di salir al ciel diventa degno” ed è autore dello spettacolo “Voci da Spoon River”.

Attualmente si esibisce anche in numerose interpretazioni di pezzi inediti e tributi a grandi della musica leggera italiana e internazionale, lavorando con numerosi musicisti, tra cui alcuni dei professionisti che hanno lavorato con Fabrizio De André sino alla sua morte, come il Maestro Mark Baldwin Harris. Dal 2013 per Ninè è iniziata una proficua e intensa collaborazione col maestro di violino Danilo Artale, versatile polistrumentista (violino, pianoforte, mandolino, ukulele), che ha lavorato a sua volta con giganti della musica mondiale come Ennio Morricone o Nicola Piovani. Ingiulla, inoltre, collabora con alcuni progetti teatrali musicali con vari artisti di fama nazionale e internazionale, si è esibito in Vaticano in occasione del rinomato “Premio Sciacca” e ha calcato i palchi dei teatri “Sala Umberto” a Roma, “Le Laudi” a Firenze, “Carlo Felice” a Genova, dove ha duettato con l’attore Neri Marcorè.

Ad accompagnare Ingiulla sul palco dell’Arena del Marina di Pescara sarà La Bottega del Falegname, una band abruzzese composta da Paolo Di Cesare e Giammarco “Leja” De Bonis (chitarre), Pierluigi Di Cesare (basso), Riccardo Pezzopane (tastiere e moog), Gianni Ciancone (violino) e Marco DrumMark Contento (batteria). La passione per la poesia di De André, unita alla tecnica e agli arrangiamenti progressive della Premiata Forneria Marconi, ha dato alla formazione musicale lo spunto per riproporre, per intero, il concerto e il successivo tour che Faber condusse nel 1979 al fianco di una delle migliori band del panorama musicale italiano.