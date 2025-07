Francavilla al Mare grande successo per il live del 18 luglio di Irama

Francavilla al Mare ha vissuto una serata indimenticabile venerdì 18 luglio 2025 grazie all’attesissimo concerto di Irama, che ha fatto tappa sul Lungomare Francesco Paolo Tosti con il suo tour estivo Live 2025. Davanti a una folla entusiasta, il cantautore ha regalato un’esibizione carica di energia, emozione e musica coinvolgente.

La scaletta, fitta e ben costruita, ha alternato momenti di pura adrenalina a brani più intimi ed emozionanti. Il concerto si è aperto con l’intro e la potente Bazooka, per poi proseguire con hit come 5 Gocce, Ali e Mediterranea. Grande entusiasmo anche per Arrogante e Nera, tra i brani più cantati dal pubblico.

Un momento particolarmente suggestivo è stato quello del set acustico, durante il quale Irama ha proposto Yo Quiero Amarte ed È la luna, trasportando il pubblico in una dimensione più raccolta e intensa.

La seconda parte del live ha visto una sequenza di successi come Bella e rovinata, Ragazza con il cuore di latta, Luna piena e Goodbye. Non sono mancate Baby, Galassie e la toccante Ovunque sarai, prima dell’uscita della band e dell’atteso encore con Genesi, che ha chiuso in bellezza la serata.

Un concerto completo, tra passione, ritmo e poesia, che ha confermato ancora una volta il grande legame tra Irama e il suo pubblico. Francavilla risponde con affetto e partecipazione, trasformando il Lungomare Tosti in un’arena sotto le stelle.

Foto Giada Di Blasio