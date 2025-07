"Coppia aperta, quasi spalancata" all'Anfiteatro di Paglia: il classico di Fo e Rame piÃ¹ attuale che mai

Il suggestivo Anfiteatro di Paglia a Pianella, all'interno delle Terre di Arotron, si prepara ad accogliere un capolavoro del teatro contemporaneo italiano: "Coppia aperta, quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame. Lo spettacolo, secondo appuntamento della rassegna "Teatro nel Bosco" nell'ambito dell'Estate dell'Aratro 2025 del Direttore artistico Franco Mannella, andrà in scena sabato 26 luglio alle ore 21.

Scritta e interpretata per la prima volta nel 1982, l'opera di Dario Fo e Franca Rame emergeva in un'Italia che, dopo i grandi movimenti sociali e i referendum su aborto e divorzio, iniziava a esplorare nuove forme di relazione, inclusa la "coppia aperta". Tuttavia, come ironicamente sottolinea la commedia, la regola fondamentale affinché la "coppia aperta" funzioni è che "deve essere aperta da una parte sola: quella del maschio! Perché se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti ci sono le correnti d'aria!".

Questa brillante intuizione rivela una verità amara e purtroppo ancora attuale, come spiega il regista Mario Massari: "nonostante i progressi civili, la repressione e il maschilismo non scompaiono facilmente. L'Italia, seppur più moderna, deve continuamente difendere le sue conquiste a fronte di un'arretratezza emotiva, culturale e affettiva maschile che, ancora oggi, riempie le pagine di cronaca con episodi di assurda violenza". Mettere in scena questo spettacolo oggi non è solo un omaggio al Premio Nobel Dario Fo, ma anche un tributo a Franca Rame, una donna straordinaria che ha pagato fino in fondo le sue scelte.

La produzione della Piccola Bottega Teatrale, con la regia di Mario Massari, esalta i meccanismi perfetti di una macchina teatrale che prevede il coinvolgimento del pubblico. In un susseguirsi continuo di dialoghi serrati, situazioni ai limiti del paradosso e colpi di scena tragicamente comici, lo spettacolo affronta le dinamiche sentimentali presenti nelle coppie, oggi come ieri. Silvia Napoleone vestirà i panni che furono di Franca Rame, mentre lo stesso Mario Massari interpreterà il ruolo del "marito". Con l'amichevole partecipazione di Antonio Ramacciato e l'aiuto regia e luci di Carlo Mené, "Coppia aperta, quasi spalancata" promette una serata di profonda riflessione e risate amare.

L'Anfiteatro di Paglia, con la sua cornice naturale e suggestiva, offre un'esperienza teatrale unica, in cui l'arte si fonde perfettamente con l'ambiente circostante, amplificando l'impatto emotivo e la risonanza dei temi trattati. Le Terre di Arotron sono in C.da Santa Scolastica, Pianella. La prenotazione è obbligatoria, per info e biglietti il numero è: 345.5411135. News al tag @formazioneteatralearotron. Per chi vuole dalle 19.30 è possibile degustare un aperitivo al tramonto, su prenotazione, con prodotti tipici locali.