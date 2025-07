Francesco Di Girolamo nominato componente della Commissione Nazionale Italiana Arbitri dal presidente federale Petrucci

Il Comitato Regionale CONI Abruzzo esprime profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito a Francesco Di Girolamo, presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro e membro della Giunta CONI Abruzzo, recentemente nominato componente della Commissione Nazionale Italiana Arbitri (CIA) da parte del Presidente federale Giovanni Petrucci.

Il Consiglio Federale, infatti, ha nominato Guerrino Cerebuch Presidente del nuovo Direttivo del Comitato Italiano Arbitri. Gabriele Grandini ne sarà il Vicepresidente mentre, come si diceva, Francesco Di Girolamo, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, sarà il Rappresentante del Territorio in ambito CIA. Le parole del presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando:

"Questa nomina rappresenta non solo un traguardo personale per Francesco Di Girolamo, ma anche un motivo d'orgoglio per tutto il mondo sportivo abruzzese. Il suo percorso, segnato da competenza, dedizione e profondo senso istituzionale, è un esempio per i giovani dirigenti e arbitri della nostra regione. Sono certo che porterà nella Commissione CIA lo stesso spirito di servizio che ha sempre contraddistinto il suo impegno".