Francavilla esplode con Tananai: energia e intensità per la terza serata dello Shock Wave Festival

Francavilla al Mare si conferma epicentro della musica live dell’estate abruzzese. Sabato 19 luglio 2025, il Lungomare Francesco Paolo Tosti ha accolto migliaia di fan per la terza serata dello Shock Wave Festival, con protagonista uno degli artisti più amati della nuova scena italiana: Tananai.

Il cantautore milanese ha infiammato il palco in spiaggia con una scaletta ricca, energica e sorprendentemente intima in alcuni momenti. L’apertura con Booster e Quelli come noi ha dato subito il ritmo a una serata vibrante, proseguendo con brani diventati veri inni generazionali come Veleno, Vaniglia e Ragni.

Tananai ha alternato momenti di grande impatto sonoro a passaggi più narrativi, come i due “parlato” inseriti in scaletta, che hanno dato spazio a riflessioni e confessioni personali, creando un legame ancora più diretto con il pubblico.

La parte acustica del concerto, con 10k Scale e Volersi Male, ha rappresentato il cuore emotivo della serata, tra luci soffuse e una platea in religioso silenzio. Ma subito dopo si è tornati a ballare con Giugno, Alibi ed Esagerata, fino ad arrivare ai brani più provocatori come Sesso Occasionale e Bella Madonnina.

La chiusura è stata una cavalcata intensa con Rave Eclissi, Tango e Maleducazione, prima dei saluti finali e dell’ultima emozionante esecuzione: Abissale, che ha lasciato il pubblico con il cuore pieno e la voce roca dopo aver cantato a squarciagola.

Il live di Tananai ha confermato la forza di uno stile in bilico tra ironia, vulnerabilità e potenza pop. Una performance autentica, che ha arricchito ulteriormente un’edizione dello Shock Wave Festival già da record.

Foto: Giada Di Blasio