Al via il We Love Fest 2025: da mercoledì 6 agosto un mese di concerti gratuiti

“Domani, mercoledì 6 agosto, prende il via il We Love Fest 2025, la grande rassegna musicale dell’estate pescarese, promossa dal Comune di Pescara". Lo dichiara l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese. "Offriamo ai cittadini e ai turisti un mese di concerti gratuiti all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Si tratta di un cartellone pensato per dar vita a momenti di condivisione, musica e socialità aperti a tutti, valorizzando al tempo stesso gli artisti locali e portando in città nomi di richiamo nazionale. Pescara si conferma anche quest’anno una delle capitali dell’estate italiana, sul fronte della musica”.

Ad aprire la kermesse, domani, in piazza della Rinascita, alle ore 21:20, saranno due band locali: Enrica Panza & L’Appuntamento e Klaudia DG Band, con un repertorio che spazierà dagli anni ’70 ad oggi. Il calendario del We Love Fest 2025 proseguirà fino al 20 agosto, coinvolgendo alcune delle location più amate della città: Stadio del Mare, piazza della Rinascita e il Porto Turistico Marina di Pescara. Il programma include sia nomi di spicco del panorama musicale nazionale, sia numerose band locali, protagoniste delle serate nel cuore del centro cittadino.

Tra i main event:

9 agosto – Planet Funk (Porto Turistico Marina di Pescara)

11 agosto – Dario Ballantini (Piazza della Rinascita)

16 agosto – Clara (Stadio del Mare)

17 agosto – Rocco Hunt (Stadio del Mare)

18 agosto – Gaia (Stadio del Mare)

20 agosto – Nesli (dj set) e Fedez (dj set) (Stadio del Mare)

Le serate dedicate alle band locali, tutte ospitate in piazza della Rinascita, prevedono, oltre alla serata di domani, questi appuntamenti:

7 agosto – Shades of Black (pop-rock internazionale) e Dada – Ivan Graziani tribute

8 agosto – Tastaferri (pop e dance italiano e internazionale) e REMinisce (R.E.M. tribute)

Altri appuntamenti con gruppi musicali pescaresi seguiranno il 12, 13 e 14 agosto. Tutti gli appuntamenti, con orari e dettagli, sono disponibili sulla webapp ufficiale “ViviPescara” al link https://www.vivipescara.info.