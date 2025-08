Paolo Belli protagonista della quarta Notte Bianca al Santangelo Outlet Village

Dopo il travolgente show Cristina D’Avena, che ha intrattenuto migliaia di persone con i suoi successi, durante la terza Notte Bianca, il Santangelo Outlet Village è pronto a regalare una nuova serata di musica e spettacolo. Giovedì 7 agosto, a partire dalle ore 21:30, salirà sul palco il re dello swing italiano, Paolo Belli. Con la sua Big Band, è pronto a trascinare il pubblico con la sua personale rivisitazione dei più grandi successi musicali per regalare a tutti i visitatori dell’Outlet una serata memorabile.

Evento ad ingresso libero. Ma le emozioni non finiscono qui: il programma delle Notti Bianche 2025 continua con gli altri imperdibili appuntamenti del giovedì, in cui i negozi dell’Outlet saranno aperti fino alle ore 24:

Giovedì 14 agosto – Antonio Giuliani

Giovedì 21 agosto – DinsiemE (Showcase + firmacopie)

E per gli amanti dello shopping, c’è una sorpresa in più. Nelle giornate delle Notti Bianche, solo per chi possiede l’App ufficiale del Santangelo Outlet Village, sarà attiva una promo esclusiva -30% EXTRA sul prezzo a saldo, valida dalle 10 alle 24 nei negozi aderenti. Un’occasione unica per acquistare articoli della collezione primavera/estate a prezzi ancora più vantaggiosi. Divertimento, musica e shopping ti aspettano. Scarica subito l’app e preparati a vivere un’altra notte indimenticabile al Santangelo Outlet Village.