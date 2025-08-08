Partecipa a Pescara News

Zoo Music Fest, le misure di sicurezza

Redazione
Musica e Spettacolo
In vista della manifestazione denominata “Zoo Music Fest” che si terrà al Porto turistico di Pescara nelle giornate da sabato a lunedì prossimi con l’esibizione, rispettivamente, degli artisti Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote, il Comune ha disposto le misure da rispettare a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. 

Con un'ordinanza è stato disposto che dalle ore 18 del 9, del 10 e dell'11 agosto fino alle ore 2 del giorno successivo, scatterà il divieto assoluto di consumo, vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e/o lattine e il divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di tali tipologie di contenitori.

