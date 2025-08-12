Cover Lover torna con TEL: nuovo appuntamento con i cantautori italiani

Quarto atteso appuntamento per la rassegna “Cover Lover” che porta a Estatica il meglio della musica cantautorale italiana. Domenica 17 agosto, all’Arena del porto turistico Marina di Pescara, andrà in scena “TEL – Tenco, Endrigo, Lauzi”, un omaggio a quella intramontabile “scuola genovese” che ha segnato profondamente l’intero panorama musicale italiana della canzone d’autore.

Dopo i sold out registrati da Ninè Ingiulla e La Bottega del Falegname, che hanno cantato De Andrè, da“E cantava le canzoni… Lucio – Ivan – Rino”, un omaggio a Battisti, Graziani e Gaetano, e dal trio al femminile che ha portato in scena le voci inconfondibili di Mia Martini, Ornella Vanoni e Mina, il format si arricchisce con un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati della musica cantautorale.

A riproporre i brani più iconici dei tre raffinati maestri della parola e della musica d’autore italiana - Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi - saranno cinque artisti che si alterneranno cantando, ognuno, tre brani del ricco repertorio dei cantautori. Per rendere più suggestiva e intima la serata, inoltre, gli interpreti eseguiranno il concerto al centro della platea dell’Arena e non sul palco. Si tratta di Cristina Renzetti, Gianluca Di Febo, Marco Belisario, Luca Mongia e Alessia Martegiani, che saranno accompagnati dai relativi musicisti.

Si inizia con Marco Belisario, leader e tra i fondatori di Uscitanord, una band che ha ottenuto tra gli altri riconoscimenti anche una speciale menzione per la migliore canzone al Premio Tenco 2017. Appassionato e ottimo interprete della scuola genovese, eseguirà la struggente “Vedrai vedrai” dedicata da Tenco a sua madre, “Canzone per te” di Endrigo, brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1968, e “Amore caro amore bello”, di cui Lauzi scrisse il testo e Battisti la musica.

Seconda interprete per TEL sarà Alessia Martegiani, una delle voci più originali e interessanti del panorama jazzistico italiano, con forti influenze latino-americane e afro-americane e una spiccata attitudine per il repertorio bossa nova e samba cançao, che saprà adattare con maestria a “Lontano Lontano” dell’artista genovese scomparso tragicamente a Sanremo, a “Io che amo solo te”, una delle più celebri canzoni d’amore italiane scritta da Endrigo in appena mezz’ora di ispirazione, e “Onda su onda”, il grande successo firmato da Paolo Conte ma reso celebre dalla voce calda di Lauzi.

Tornerà poi sul palco di Estatica, dopo l’esibizione ad Acustica di giugno, Gianluca Di Febo (foto), cantante, autore, tastierista, insegnante di canto e pianoforte, leader dei Terzacorsia e dei Floyd on the Wing. L’artista, attualmente in tour con Andrea Scanzi con uno spettacolo su Gaber, proporrà “Se stasera sono qui” di Tenco, “Teresa” di Endrigo e “Ah l’amore” di Lauzi.

Altro ritorno per Estatica con Luca Mongia, versatile artista di Pineto già protagonista di Cover Lover nella serata dedicata a Lucio Battisti, che in questa occasione presterà la voce a Tenco eseguendo “Ciao amore, ciao”, l’ultimo brano portato dall’artista sul palco di quel drammatico Festival di Sanremo del 1967 in coppia con Dalida, a Endrigo con “Te lo leggo negli occhi” e a Lauzi, eseguendo “Ritornerai”.

A chiudere in bellezza la serata TEL sarà Cristina Renzetti, straordinaria artista e interprete di brani brasiliani d’autore, che duetta spesso con Tati Valle, e che è già stata protagonista di Estatica a luglio durante una serata della rassegna Pescara Jazz, al fianco dei musicisti Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli per una serata omaggio a Ennio Morricone. Renzetti eseguirà “Mi sono innamorato di te”, uno dei brani più iconici di Tenco, “Lontano dagli occhi” di Endrigo e “L’Aquila”, manifesto alla solitudine e all’indipendenza di Lauzi.

Lo spettacolo promette di essere un autentico omaggio alla musica d’autore, con interpretazioni raffinate che sapranno riportare al pubblico l’incanto di brani senza tempo, ancora capaci di emozionare grazie alla potenza dei testi e alla bellezza delle melodie. I biglietti per il concerto (inizio ore 21.30) sono disponibili sul circuito Ciaotickets o direttamente al botteghino dell’Arena la sera stessa degli eventi. Il cartellone completo degli spettacoli di Estatica può essere visionato e scaricato su www.estatica-pescara.com .

SCALETTA DEL CONCERTO

MARCO BELISARIO

Tenco - Vedrai Vedrai

Endrigo - Canzone per te

Lauzi - Amore caro amore bello

ALESSIA MARTEGIANI

Tenco - Lontano Lontano

Endrigo - Io che amo solo te

Lauzi - Onda su Onda

GIANLUCA DI FEBO

Tenco - Se stasera sono qui

Endrigo - Teresa

Lauzi - Ah l’amore

LUCA MONGIA

Tenco - Ciao Amore ciao

Endrigo - Te lo leggo negli occhi

Lauzi – Ritornerai

CRISTINA RENZETTI

Tenco - Mi sono innamorato di te

Endrigo - Lontano dagli occhi

Lauzi - L’Aquila