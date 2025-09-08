Pescara Liberty Festival, si alza il sipario sui concerti

Saranno Danilo Rea e Luciano Biondini, rispettivamente al pianoforte e alla fisarmonica, i protagonisti della prima serata del Pescara Liberty Festival, in programma domani, alle ore 21, a Piazza Sacro Cuore, con ingresso gratuito per il pubblico. Gli appuntamenti di "Tra sacro e urbano", diretto dal maestro Eleonora Paterniti e voluto dal Comune di Pescara, proseguiranno fino al 14 settembre. Titolo della serata di domani, "Cosa sono le nuvole". I poeti della canzone italiana saranno reinterpretati in un connubio perfetto tra poesia ed emozione.

In scena, nella piazza di recente riqualificata dal Comune, unâ€™alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di movimenti armonici. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana, da De AndrÃ¨ a Battisti, da Mina a Paolo Conte. Si annuncia un concerto poetico e potente, capace di far volare melodie note in nuove atmosfere, come nuvole si suoni ed emozioni.

Gli altri appuntamenti in programma sono quelli con Alessandro Quarta e il suo quintet (mercoledÃ¬ 10), Luca Rossi con la tammorra (giovedÃ¬ 11), Paolo Schianchi e le sue chitarre (venerdÃ¬ 12) e con il Sunshine Gospel Choir di Alex Negro (sabato 13). Domenica 14 la presentazione del libro "La Voce blu" di Andrea Bosca, all'Aurum (ore 18).