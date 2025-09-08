Rischia di annegare, cavallo salvato dai vigili del fuoco

Finito in un fossato, rischiava di annegare, ma è stato salvato dai vigili del fuoco. Protagonista della vicenda, avvenuta stamani a Spoltore, nel Pescarese, è un cavallo che, dopo aver scavalcato la recinzione, è caduto in acqua restando intrappolato. L'allarme è scattato alle 7.30, quando il proprietario, resosi conto dell'accaduto, ha contattato la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara.

Sul posto è subito intervenuta una squadra che, con l'utilizzo delle tecniche Saf (speleo alpino fluviali), è riuscita a recuperare l'animale e a riportarlo in salvo sulla sponda del fossato. Durante le operazioni di soccorso erano presenti anche il veterinario, che ha verificato le condizioni di salute del cavallo, e lo stesso proprietario.