Pescara liberty festival, Carota replica a Sola: “La finisca con le polemiche inutili”

"Dopo che il consigliere Marco Presutti ha annunciato in pompa magna che per il Pescara liberty festival non ci saranno concerti, rimediando una magra figura visto che i concerti prenderanno il via domani (martedì) sera per proseguire fino a sabato, ora il consigliere Paolo Sola giudica l'impostazione del Plf "discutibile" e ritiene che non si sia puntato a un'offerta di qualità: una affermazione - direi una palese caduta di stile - che offende tutti coloro che si esibiranno in piazza e tutti coloro che hanno partecipato e stanno partecipando con entusiasmo alle residenze artistiche. Ritengo gravissimo che si accusi l'Amministrazione di aver agito in contrasto con i criteri di trasparenza e buon senso amministrativo senza però indicare quali mancanze ci siano state: se davvero qualcuno ritiene che ci siano gli elementi, si rivolga alle sedi opportune, finendola con le polemiche inutili. Quanto alla bontà dell'intero progetto del Plf, a giudicare sarà il pubblico del Festival - sia i partecipanti alle residenze, sia il pubblico dei concerti - sicuramente liberi da tutti i preconcetti politici di chi mira a denigrare la gestione della cultura pur non avendo le competenze specifiche e pur non frequentando le tante iniziative che si susseguono in città durante l'anno".

Questa la dichiarazione del vice sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota in replica al consigliere comunale Paolo Sola sulle polemiche per il Pescara liberty festival.