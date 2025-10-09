Partecipa a Pescara News

Rino Gaetano & friends al Rocktoberfest di Loreto Aprutino per l'ultima data del tour estivo 2025

Appuntamento venerdÃ¬ 10 ottobre al Rock cafe' in piazza Garibaldi

Musica e Spettacolo
Ultimo appuntamento del lungo tour 2025 con i live dei Rino & friends. Un tour di oltre 30 date che culminerÃ  con l'evento a Loreto Aprutino nell'ambito del Rocktoberfest, dove sarÃ  possibile ascoltare i migliori successi di Rino Gaetano e dei piÃ¹ grandi cantautori Italiani. Appuntamento venerdÃ¬ 10 ottobre al Rock cafe' in piazza Garibaldi, a Loreto Aprutino, a partire dalle ore 22,30. Questa la line up che si esibirÃ :

Giovanni Oddo - voce, chitarra
Fabrizio Lauriente - voce, tastiere
Luca Sacco - chitarra elettrica e acustica
Roberto Rotella - basso
Angelo Melone - batteria

