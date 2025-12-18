'Natale in festa', nuovo video per Banda Piazzolla

Torna anche quest'anno Banda Piazzolla con il tradizionale videoclip natalizio.
La canzone si intitola "Natale in festa" ed Ã¨ stata scritta da Pino Piazzolla con l'intento di portare un po' di allegria e serenitÃ in questi giorni non facili che il mondo sta vivendo.
Il video Ã¨ impreziosito da una location molto suggestiva, il borgo abruzzese di Monteodorisio con la sua bella ed accogliente piazza Umperto I.
Il pezzo Ã¨ interpretato con la consueta simpatia e dolcezza da Romina Vallese, cantante storica del gruppo vastese, accompagnata dagli altri componenti della band: Dino Rossi, Maurizio Nuccio, Claudio Petta e Pino Piazzolla.