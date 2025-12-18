Appello per fondi alla viabilità, salgono a 75 i sindaci aderenti. ALI Abruzzo in campo per il Bilancio regionale

Sono attualmente 75 i Comuni abruzzesi, con i relativi sindaci, che hanno aderito alla proposta di finanziare con le risorse discrezionali dei consiglieri regionali il Fondo unico per la viabilità. L’obiettivo è liberare disponibilità economiche per la manutenzione delle strade comunali e provinciali.

Angelo Radica, sindaco di Tollo e presidente di ALI Abruzzo, dichiara che “l’appello sta trovando una condivisione sempre più ampia, le adesioni crescono di ora in ora, sono tanti i colleghi che mi contattano perché è evidente la validità della proposta. Si agirebbe in modo trasparente per affrontare una questione urgente, in modo molto più equo ed efficace che affidarsi alle scelte discrezionali dei consiglieri regionali. Auspichiamo che le disponibilità al confronto si traducano in azioni concrete”. Il direttore di ALI Abruzzo Alessandro Paglia sottolinea: “Nelle condizioni attuali i sindaci rischiano la responsabilità penale diretta per incidenti occorsi sulle strade di loro competenza, ma il paradosso è che non dispongono delle risorse necessarie per metterle in sicurezza. Per questo l’iniziativa è da sostenere con convinzione”.

ALI Abruzzo ha posto l’appello per la viabilità in cima alle richieste e alle segnalazioni che metterà sul tavolo il 19 dicembre nel corso dell’audizione in Consiglio regionale, in vista della discussione del Bilancio. Proprio la legge economica regionale sarà al centro dell’Assemblea dell’associazione, che si svolgerà il 22 dicembre.

“Siamo preoccupati – dichiara il presidente Radica – perché i tagli disposti per fare fronte al deficit della sanità rischiano di ripercuotersi su settori e servizi fondamentali per i comuni e in generale per la coesione sociale, come l’agricoltura, la cultura, il livello stesso della sanità, specialmente nei territori più fragili”.

1. Atessa (Giulio Borrelli)

2. Fossacesia (Enrico Di Giuseppantonio)

3. Tollo (Angelo Radica)

4. Rocca San Giovanni (Fabio Caravaggio)

5. Giuliano Teatino (Nicola Andreacola)

6. Chieti (Diego Ferrara)

7. Pineto (Alberto Dell’Orletta)

8. Castiglione Messer Marino (Silvana Di Palma)

9. Palmoli (Giuseppe Masciulli)

10. Villamagna (Amerigo Orlando)

11. Arielli (Catia Benarrivato)

12. Paglieta (Ernesto Graziani)

13. Alanno (Oscar Pezzi)

14. Lanciano (Filippo Paolini)

15. Torano Nuovo (Anna Ciammariconi)

16. Mosciano Sant’Angelo (Giuliano Galiffi)

17. Cupello (Graziana Di Florio)

18. Rapino (Mario Santovito)

19. Torino di Sangro (Nino Di Fonso)

20. Roccamontepiano (Dario Marinelli)

21. Poggiofiorito (Remo D’Alessandro)

22. Torricella Peligna (Carmine Ficca)

23. Celenza sul Trigno (Walter Di Laudo)

24. Tufillo (Ernano Marcovecchio)

25. San Giovanni Teatino (Giorgio Di Clemente)

26. Casacanditella (Alessandro Monaco)

27. Pennadomo (Nicola Frattura)

28. Castiglione Messer Raimondo (Vincenzo D’Ercole)

29. San Valentino in Abruzzo Citeriore (Antonio D’Angelo)

30. Archi (Nicola De Laurentis)

31. Spoltore (Chiara Trulli)

32. Tocco da Casauria (Riziero Zaccagnini)

33. Mozzagrogna (Domenico Cianfrone)

34. Roccascalegna (Domenico Giangiordano)

35. Francavilla al Mare (Luisa Russo)

36. Frisa (Nicola Labbrozzi)

37. Sant’Eusanio del Sangro (Raffaele Verratti)

38. Crognaleto (Orlando Persia)

39. Catignano (Francesco Lattanzio)

40. Aielli (Enzo Di Natale)

41. Furci (Fabio Di Vito)

42. Bomba (Raffaele Nasuti)

43. Torre dei Passeri (Giovanni Mancini)

44. Carunchio (Gianfranco D’Isabella)

45. Villa Celiera (Domenico Vespa)

46. Penna Sant’Andrea (Nicola Salini)

47. San Vincenzo Valle Roveto (Carlo Rossi)

48. Opi (Antonio Di Santo)

49. Bucchianico (Renzo Di Lizio)

50. Bellante (Giovanni Melchiorre)

51. Lentella (Marco Mancini)

52. Carpineto Sinello (Antonio Colonna)

53. Canosa Sannita (Costanza Berardi)

54. Vasto (Francesco Menna)

55. Lama dei Peligni (Tiziana Di Renzo)

56. Taranta Peligna (Francesco Piccone)

57. Lettopalena (Carolina De Vitis)

58. Collarmele (Antonio Mostacci)59. Schiavi d’Abruzzo (Luciano Piluso)

60. Sante Marie (Lorenzo Berardinetti)

61. Pennapiedimonte (Rosalina Di Giorgio)

62. Casalbordino (Filippo Marinucci)

63. San Vito Chietino (Emiliano Bozzelli)

64. Pollutri (Luigi Gizzarelli)

65. Quadri (Assunta Fagnilli)

66. Colledimezzo (Christian Simonetti)

67. Montenerodomo (Angelo Piccoli)

68. Pizzoferrato (Palmerino Fagnilli)

69. Morino (Roberto D’Amico)

70. Cerchio (Gianfranco Tedeschi)

71. Villavallelonga (Leonardo Lippa)

72. Calascio (Paolo Baldi)

73. Pereto (Giacinto Sciò)

74. Guilmi (Carlo Racciatti)

75. Colledimacine (Andrea Schina)



