Eddie Brock al porto turistico per lo Zoo Music Fest

“Amarsi in tour – Summer live 2026” di Eddie Brock farà tappa al porto turistico di Pescara il prossimo 4 agosto alle 21:30 per lo Zoo Music Fest, festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment. I biglietti saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Ciaotickets dalle 14 di oggi. Info: 0871 305631 - 085 8893429.

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è un cantautore romano classe 1997, che ha sempre messo la musica al centro della sua vita. Il nome d’arte “Eddie Brock” nasce dalla passione per i fumetti e dal suo legame d'infanzia con l’universo Marvel, in particolare con il personaggio Venom. L’ispirazione arriva grazie allo zio fumettista, da cui riceve disegni del simbionte, simbolo del suo alter ego artistico.

Fin da ragazzino scrive poesie, che poi diventano canzoni: già a 11 anni comincia a mettere su note le sensazioni del quotidiano. In adolescenza sperimenta nel mondo del rap e partecipa a battaglie di freestyle in strada, sfidando se stesso e mettendosi in gioco. La musica non è mai per lui un passatempo, ma una vera e propria missione. Negli anni costruisce una traiettoria precisa, che da rapper urbano lo porta ad essere cantautore che parla con sincerità del suo vissuto, una nuova direzione più matura, che mostra un lavoro diverso sulla struttura delle canzoni e una più marcata consapevolezza emotiva. In questa fase è sostenuto dall’etichetta indipendente SANGITA RECORDS. Il suo singolo più celebre, diventato virale sui social, che ha conquistato pubblico e radio, si intitola “Non è mica te” e parla del dolore di un amore che non è stato come lo si immaginava, dell’inevitabile consapevolezza che lei è bellissima, ma non è mica te.

Con uno stile unico che unisce pop contemporaneo, scrittura autentica e sonorità raffinate, Eddie Brock si distingue per la capacità di raccontare emozioni universali con una voce originalissima. Attualmente l’artista è a lavoro in studio mentre prepara anche il suo primo tour ufficiale nei club: 26 marzo Milano (Santeria Toscana), 29 marzo Roma (Largo Venue), 3 aprile Napoli (Duel Club) e 4 aprile Catania (ECS Dogana). A febbraio sarà in gara per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Avvoltoi”.