Lancia una fialetta maleodorante, sospeso uno studente dell'istituto alberghiero

“Nella giornata di ieri uno studente delle classi prime dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che gli è costata una sanzione pari alla sospensione dalle lezioni per 14 giorni. Lo studente ha utilizzato una fialetta maleodorante tipica del periodo del Carnevale, diffondendo ovviamente un cattivo odore. Lo studente è stato però immediatamente colto in flagrante dai docenti presenti che ne hanno segnalato il comportamento non consono”. Lo ha detto la dirigente scolastica del ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro.

“Il cattivo odore ovviamente si è dissolto in mezz’ora al massimo – ha detto la dirigente Di Pietro – Non ci sono stati problemi per gli altri studenti, né per i docenti, e solo una bidella, affetta da una patologia asmatica, ha ritenuto di doversi rivolgere al Pronto soccorso per propria cautela, come ha comunicato successivamente alla scuola. Ovviamente, pur trattandosi di un episodio apparentemente innocuo, abbiamo ritenuto necessario assumere un provvedimento sanzionatorio di rigore nei confronti dello studente che si è scusato del proprio comportamento. Al ragazzo è stata comminata la sanzione di 14 giorni di sospensione dalla scuola”.