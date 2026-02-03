A14, chiuso per una notte il tratto tra Atri e Pescara Nord-CittÃ  Sant'Angelo

Sull'autostrada A14, per consentire attivitÃ nell'ambito dei lavori di ammodernamento della galleria "Fonte da Capo" e attivitÃ di ispezione e manutenzione delle gallerie "Pianacce", "Solagne" e "Colle Pino", dalle 22 di mercoledÃ¬ 4 alle 6 di giovedÃ¬ 5 febbraio, sarÃ chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord CittÃ Sant'Angelo, in entrambe le direzioni - Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari l'area di servizio "Torre Cerrano ovest" e l'area di parcheggio "Fonte Antica ovest" e in direzione di Ancona/Bologna l'area di servizio "Torre Cerrano est" e l'area di parcheggio "Fonte Antica est".

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord CittÃ Sant'Angelo; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord CittÃ Sant'Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.