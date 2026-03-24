L’Hai Bin Rock Festival festeggia i dieci anni dalla sua prima edizione e lo farà con un grande evento: venerdì 27 marzo alle ore 20 Hai Bin ospiterà il concerto di due fra le più importanti tribute band abruzzesi, già dalla consolidata fama in tutta Italia: i Kiss This e i Maiden Division. Opening act saranno i Reptile Revolution, rock band ufficiale della Accademia Musicale Lizard Pescara. I Kiss This, cover band abruzzese dei Kiss, sul palco portano tutta l’energia e lo spettacolo tipico dei concerti del leggendario gruppo statunitensi, fra i più popolari della storia del rock. Lo show dei Kiss This ripropone fedelmente i grandi classici della band, con costumi, trucco e tanta carica per far rivivere l’atmosfera dei loro live leggendari.

Gli abruzzesi Maiden Division, fra le più seguite tribute band degli Iron Maiden in Italia grazie al loro spettacolo coinvolgente e fedele alle sonorità del gruppo inglese che ha fatto la storia dell’Heavy Metal mondiale, sono la band italiana ufficiale di Dennis Stratton (ex chitarrista degli Iron Maiden). Hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Phil Campbell (Motorhead), Folkstone e Mr. Big.

Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin parla di questo importante anniversario: “Era il 2014 quando, spinti da un amore incrollabile per il rock, decidemmo di portare la nostra passione sul palco del nostro stabilimento. Partimmo con quattro concerti, quasi un esperimento, che però mise radici profonde. Ben presto ci accorgemmo di aver creato uno spazio alternativo, dove la gente poteva immergersi in buona musica e vivere due ore di puro divertimento. Da quei primi passi, il nostro Rock Festival è cresciuto di anno in anno, affinando la sua identità e conquistando sempre più il cuore del pubblico. La nostra resilienza e passione ci hanno portato a celebrare oggi dieci anni di storia. E siamo solo all’inizio”.

Negli anni, l’Hai Bin Rock Festival non si è limitato a celebrare le grandi band con tribute act di qualità, ma ha dato spazio anche a gruppi emergenti con musica inedita come gli Zippo e i Twisted, Prime Target, i Mind Control, gli Slyther e i Fallout HR, per citarne alcuni, che hanno calcato il palco del festival, portando la loro identità musicale e contribuendo a renderlo un vero e proprio incubatore di creatività. Questa commistione tra passato e futuro ne ha consolidato l’affetto del pubblico, rendendolo un appuntamento molto atteso, anno dopo anno.

Dopo la pausa forzata causa pandemia negli anni 2019 e 2020, nel 2021 la fiamma dell’Hai Bin Rock Festival si è riaccesa con un ospite d’eccezione: Dennis Stratton, membro storico degli Iron Maiden. Da quel momento, il festival non si è più fermato: ogni estate ha riunito band locali e talenti da tutta Italia, confermandosi un vero “faro” per la scena rock.

Anche quest’anno, sull’onda del successo delle passate edizioni, l’Hai Bin Rock Festival riproporrà la sua formula vincente. I venerdì estivi sulla riviera pescarese saranno sinonimo di divertimento, di passione e di grande musica. Si celebrerà ancora una volta la storia del rock mondiale con un mix di band inedite e le migliori tribute locali e non solo: il calendario dei concerti sarà annunciato prossimamente. Infoline Hai Bin Rock Festival X: 328.9328836, 085.4222828.