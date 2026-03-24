Referendum, Licheri (SI-Avs): "Ha vinto la costituzione più bella del mondo"

“Hanno provato a spaccare il Paese costruendo una narrazione aggressiva e pericolosa. Hanno provato a tirare fuori i muscoli contro la Magistratura, usando la Costituzione. Ma il Paese ha saputo scegliere, mettendo la Costituzione e la sua eccezionale attualità al primo posto. Una controriforma della giustizia non discussa alle Camere e messa direttamente in pasto agli elettori. Nonostante questi tentativi antidemocratici della destra, ecco la risposta: l'alta partecipazione alle urne, che anche in Abruzzo ha raggiunto il 60.5.% e una vittoria affidata alle giovani generazioni che hanno scelto di affidarsi alla migliore garanzia per il loro futuro, non smontando la Costituzione ma chiedendo di darne piena attuazione".

E' quanto afferma in una nota Daniele Licheri (foto), segretario regionale di SI-Avs. "Anche in Abruzzo questa onda lunga di rinnovamento sotto il segno della partecipazione e della difesa democratica porta a casa questo importante risultato. AVS è stato il primo partito in Italia a scommettere su di loro, sui giovani e sulle giovani, portando a votare 11.000 fuorisede in Italia, come rappresentanti di lista. Da questo, dal No ad ogni attacco antidemocratico e dal coinvolgimento delle giovani generazioni, può partire una nuova stagione, nutrita da una rete di forze civiche sociali”, aggiunge Licheri.

E poi conclude: “Il fronte del No è ampio e vivo anche in Abruzzo, è la maggioranza con 51.77% Abita e respira numerosa in tutte e quattro le città capoluogo, si agita anche dove le destre sono al governo. Ringrazio i comitati del No e tutti gli attivisti e le attiviste di AVS. Questo Paese ha ancora un futuro migliore davanti a sé da costruire, rendiamolo possibile rendendo protagonista questa giovane generazione. Insieme si può”.