Terrasound 2026, Morad domenica 23 agosto in concerto al Porto Turistico

Morad, il fenomeno rap che ha scalato le classifiche europee, sarà in concerto al Porto Turistico di Pescara il prossimo 23 agosto alle 21:30 per il Terrasound, festival organizzato da Best Eventi. I biglietti saranno in vendita dalle ore 14 di domani, 17 aprile, sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085.9047726, www.besteventi.it. Dopo aver registrato, nel 2025, il SOLD OUT del doppio appuntamento a Milano e della data di Roma, e dopo la partecipazione al Red Valley Festival di Olbia, evento protagonista della stagione estiva della musica dal vivo, Morad torna in Italia pronto a salire nuovamente sul palco: i suoi live si distinguono per un flow potente e versatile, capace di spaziare dalla drill alla trap, dal rap classico allo UK garage, dando vita a uno stile unico, diretto e fortemente coinvolgente.

Giovane talento de L'Hospitalet de Llobregat, Morad è il trionfo della verità. Tra gli artisti più ascoltati al mondo, Morad conta 100 milioni di visualizzazioni accumulate nel 2020 con i singoli Motorola, Normal e Yo no voy. Attualmente conta oltre 13 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il suo disco Reinsertado, uscito a maggio 2023, ha segnato il quarto miglior debutto spagnolo nella storia di Spotify, raggiungendo 5 milioni di ascolti nelle prime 24 ore su Spotify. Morad è riuscito a entrare nelle classifiche diventando uno degli artisti più ascoltati in Spagna e oggi il terzo artista europeo più ascoltato dell’intero continente. Nel 2022 ha preso avvio il suo primo tour “MDLR Euro Tour”; nel 2023 è tornato con un secondo tour europeo di grande successo; e nel 2025 ha raggiunto un nuovo traguardo completando il suo terzo e più grande tour di sempre, il primo tour europeo nelle arene. Subito dopo, senza dimenticare i festival spagnoli in tutto il Paese, è stato headliner nei principali festival europei del 2025, tra cui Sumol e Summer Opening in Portogallo, Red Valley in Italia, Blockfest in Finlandia e Offthe Hook in Grecia. Nel 2025 il giovane rapper spagnolo ha pubblicato singoli di successo come Olvidar, AH2, Hoyo, Donde Estan e l’ultimo album Reinsertado 2.0, che contiene i singoli Banda e Sentir; nel 2026 ha invece pubblicato a sorpresa il singolo ESTA VIDA. Il tour italiano di Morad è organizzato da Vivo Concerti.