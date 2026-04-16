Montopolino su Villa del fuoco: "Questo non è un grande ghetto"

"Vivo da sempre a Villa del fuoco. E mai, nella mia vita, ho abbandonato rifiuti in mezzo alla strada. E non ho mai lasciato a pochi passi da casa vecchi mobili o suppellettili inutilizzati. Lo stesso vale per la mia famiglia, e per innumerevoli nuclei - direi la stragrande maggioranza - che vivono in questa zona della città. E invece qualcuno, dai banchi dell'opposizione, pur non vivendo qui, continua ad additare Villa del fuoco come un grande ghetto, una sorta di enclave dove non esiste la legge e dove si vive nella sporcizia, nella inciviltà e nella illegalità. Non è così, non lo accetto e non lo accettano molte altre famiglie. Se c'è qualcuno che non rispetta le più basilari norme di convivenza e se c'è qualcuno che non rispetta la legge si deve agire proprio lì, per responsabilizzare chi si comporta da selvaggio e individuare chi commette reati, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, seguendo il principio che "chi sbaglia paga". Insomma i fari devono essere puntati su chi sporca e chi delinque e bisogna smetterla di generalizzare tutto solo per attaccare il Comune, descrivendo Villa del fuoco come una latrina popolata da selvaggi e malviventi, perché noi residenti non ci stiamo".

E' quanto dichiara il capogruppo della Lega, Maria Luigia Montopolino, a proposito di Villa del fuoco. “La società Ambiente spa continua ad effettuare servizi straordinari a Villa del fuoco, passando con i propri mezzi in quelle strade più volte al giorno per rimuovere rifiuti gettati via in maniera selvaggia, sul marciapiede o nelle aiuole, e purtroppo questi servizi vengono pagati da tutta la comunità e distraggono gli operatori rispetto ad altre zone. Il Comune ha installato varie telecamere, particolarmente utili a scopo preventivo e repressivo, e anche se qualcuno ha provato a metterle fuori uso, l'Amministrazione non si è fermata e non si fermerà perché intende scovare gli incivili e perseguirli. Il resto lo fanno le forze dell'ordine, sempre presenti, anche quando non le vediamo: la loro attività è preziosa per contrastare il crimine, seguendo le procedure previste dal nostro ordinamento e con i tempi che il sistema richiede, tutti aspetti che un consigliere dovrebbe conoscere bene”, conclude.