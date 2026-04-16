Sabato 18 e domenica 19 aprile c'Ã¨ il corso base di Protezione civile

PrenderÃ il via sabato 18 aprile, su iniziativa del Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Pescara, il corso base di protezione civile. Le lezioni dureranno due giorni, sabato e domenica, a partire dalle ore 9, per un totale di 13 ore, e si svolgeranno nei locali della Protezione civile comunale, in piazza Vittoria Colonna, vicino alla stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova.

"Il corso prevede una parte legata alla normativa e una parte su tutte le informazioni relative alle attivitÃ di Protezione civile che vengono svolte sul territorio", spiega il responsabile del Servizio Protezione civile del Comune di Pescara, Giovanni D'Alessandro, che in questi giorni ha coordinato il Coc in occasione della interruzione idrica che ha interessato anche Pescara. "Non Ã¨ il primo corso che promuoviamo e l'obiettivo Ã¨ quello di formare chi vuole vivere l'esperienza della protezione civile, sempre arricchente e gratificante. I volontari di Protezione civile sono il motore e la forza del Gruppo, sono pronti ad attivarsi di fronte a ogni emergenza e stanno anche svolgendo una preziosa attivitÃ di informazione nelle scuole. Il nostro obiettivo Ã¨ di avere un gruppo sempre piÃ¹ nutrito".