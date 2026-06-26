“Profondo rosso”: Claudio Simonetti’s Goblin a Pescara per una serata tra cinema horror e musica live

Una serata da brivido all’insegna di un film cult del cinema thriller e di un mix di rock progressivo, elettronica e atmosfere oscure.

Saranno questi gli elementi di “Profondo rosso – 50th Anniversary”, l’evento che sabato 27 giugno, al porto turistico Marina di Pescara, vedrà i Goblin di Claudio Simonetti eseguire dal vivo la colonna sonora del celebre film di Dario Argento con una proiezione in grado di coinvolgere il pubblico dal primo all’ultimo minuto.

Lo spettacolo, ideato nel 2025 per celebrare i 50 anni di uno dei capolavori del thriller italiano e che questa settimana arriverà all’Arena del porto turistico nell’ambito del cartellone Estatica, sarà in grado di restituire una visione completamente diversa e decisamente più suggestiva a tutti coloro che hanno visto e apprezzato il film, ma anche di tenere con il fiato sospeso chi si appresta alla prima visione.

Senza ombra di dubbio, infatti, parte fondamentale del successo del film del padre del brivido italiano Argento è stata proprio la colonna sonora composta dai Goblin di Claudio Simonetti, che ha segnato profondamente l’immaginario del cinema horror internazionale. Ed è proprio per celebrare il cinquantesimo anniversario del film, che Claudio Simonetti ha riportato in tour questo lavoro con un format molto particolare: la proiezione integrale del film restaurato accompagnata dalla colonna sonora eseguita dal vivo. I musicisti suonano in perfetta sincronia con le immagini, ricreando dal vivo tutte le atmosfere musicali originali. Il risultato è una vera esperienza immersiva, a metà tra concerto e proiezione cinematografica, che negli ultimi anni è stata presentata in numerosi festival, teatri e arene estive sia in Italia che all’estero.

La serata però non si conclude con il film: dopo la proiezione, lo spettacolo prosegue con un concerto “greatest hits” dei Goblin, con alcune delle musiche più celebri composte per il cinema, tra cui brani tratti da film come Suspiria, Tenebre e Dawn of the Dead (conosciuto in Italia come Zombi).