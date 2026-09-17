Il Maestro Paolo Angelucci alla guida della Orquestra Solistes de Catalunya e del Piano Duo Carles & Sofia nel concerto "And the Winner Is"

Un prestigioso appuntamento internazionale attende la grande musica classica in Spagna. Il 19 settembre 2026, alle ore 20:00, la suggestiva EsglÃ©sia de Sant MartÃ­ Vell (Girona) ospiterÃ un concerto di straordinario rilievo artistico nell'ambito del Carles & Sofia Music Festival.

A dirigere l'evento sarÃ il Maestro Paolo Angelucci, chiamato a condurre la Orquestra Solistes de Catalunya insieme al rinomato Piano Duo Carles & Sofia. La serata, dal titolo esplicativo "And the Winner Is", promette di regalare al pubblico un'esperienza musicale intensa all'interno di una cornice storica di grande fascino, con l'esecuzione delle colonne sonore vincitrici del premio Oscar.



Nato ad Ortona nel 1980, Paolo Angelucci Ã¨ un eclettico violinista, direttore d'orchestra, compositore e docente. Intraprende lo studio del violino fin da giovanissimo sotto la guida del nonno, il MÂ° N. Valentinetti, per poi perfezionarsi con maestri di fama internazionale e conseguire le lauree in Discipline Musicali e Didattica Strumentale con il massimo dei voti e la lode.

Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, Angelucci vanta un'intensa attivitÃ concertistica sia in veste di solista sia come direttore, con tournÃ©e che lo hanno visto protagonista in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Russia, Belgio, Repubblica Ceca e Lituania. La critica internazionale lo ha descritto come interprete dal "suono che commuove" (Heilbronner Stimme) e dotato di una carica espressiva per cui "nelle sue mani energiche e sensibilissime il violino si sostituisce al bel canto" (Rhein-Neckar-Zeitung).

Oltre ad aver registrato per reti nazionali ed internazionali come RAI 1, RAI 2 e RAI International, ha collaborato con celebri figure del panorama musicale internazionale. Ãˆ inoltre direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Tosti e docente di violino presso il Comprensivo N.1 di Chieti.



Dettagli dell'evento

Data e Ora: 19 Settembre 2026, ore 20:00

Luogo: EsglÃ©sia de Sant MartÃ­ Vell (Girona, Spagna)

Direttore: MÂ° Paolo Angelucci

Solisti: Piano Duo Carles & Sofia

Orchestra: Orquestra Solistes de Catalunya

Rassegna: Carles & Sofia Music Festiva