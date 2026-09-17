Abruzzo e Giappone, il confronto sulle nuove partnership industriali

“Dobbiamo passare dall'attrazione degli investimenti al consolidamento e alla costruzione di vere partnership industriali”. È questo uno dei passaggi centrali dell’intervento del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever al Teatro Città di San Salvo, dove si è svolto il convegno sul tema “Investire, Radicarsi, Crescere - Le imprese giapponesi in Abruzzo".

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e mondo produttivo per analizzare la presenza delle imprese giapponesi in Abruzzo e delineare le prospettive di una collaborazione che negli anni si è trasformata in una presenza industriale stabile e radicata.

I lavori, si sono aperti con i saluti del sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, per proseguire con gli interventi istituzionali, la partecipazione del sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto e il videomessaggio del Ministro Adolfo Urso. In rappresentanza della Regione Abruzzo gli interventi del presidente Marco Marsilio e dell'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Nel panel dedicato alle esperienze industriali hanno portato la propria testimonianza alcune delle principali realtà a capitale giapponese presenti sul territorio regionale: Delta Toray, Denso, Honda Italia, Nippon Sanso Italia, Pilkington Italia - NSG Group e Toppan Irplast.

Un confronto che arriva dopo la mattinata di Atessa con l'inaugurazione della nuova linea industriale di Toppan Irplast, ulteriore testimonianza della capacità dell’Abruzzo di attrarre investimenti internazionali e trasformarli in nuovi progetti industriali.

Per Strever, la sfida ora è quella di rafforzare questo percorso puntando su automazione, ricerca e innovazione, transizione energetica, mobilità sostenibile e logistica, facendo leva sulla complementarità tra il patrimonio industriale abruzzese e l’esperienza giapponese nella manifattura avanzata: “La nostra ambizione deve essere chiara: fare dell'Abruzzo uno dei territori industriali più avanzati e competitivi d'Europa"