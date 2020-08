COVID: sospesi attività di ballo, mascherina obbligatoria dalle 18:00 alle 6:00

Ora è ufficiale: da oggi saranno sospese tutte le discoteche sul territorio italiano, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e ogni altro spazio aperto al pubblico. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanaza che resterà in vigore fino al 7 settembre. Nell'ordinanza si prevede anche l'uso delle mascherine, che saranno obbligatorie all'aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi dove c'è rischio di assembramento.

I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha sottolineato il Ministro.

Il Ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, si è espresso durante la riunione con i governatori delle rispettive Regioni:

Restiamo uno dei paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili. Utilizziamo il passaggio parlamentare del Dl agosto per ristorare le attività che subiranno perdite

Ma non si placano le polemiche in vista di questa nuova ordinanza, che porterà un danno economico ai prorprietari dei rispettivi locali. Maurzio Pasca, Presidente di Silb Fibe, ovvero l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha commentato la nuova ordinanza: