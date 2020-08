Torto(M5S): "Nel decreto agosto sono presenti norme per sbloccare i lavori su beni culturali e chiese

Interviene la deputata del M5s Daniela Torto in merito alle preoccupazioni avanzate dalla politica locale in riferimento alla fase di stallo in cui versa la chiesa di Santa Maria in Piano di Loreto Aprutino.

"Comprendo le giustissime preoccupazioni sorte a riguardo, la chiesa di Loreto Aprutino fa parte del preziosissimo patrimonio culturale della nostra regione ed è paradossale che nonostante i fondi disponibili sia ancora tutto fermo al 2016", così la deputata. "Personalmente avevo già attenzionato, nei mesi precedenti, al Ministero e al Sottosegretario dei Beni Culturali, la situazione di immobilismo nel recupero di numerosi beni culturali della nostra regione, nonostante vi fosse la piena disponibilità finanziaria", prosegue la pentastellata. "Il problema principale riscontrato di tale inerzia è nella carenza di personale tecnico specializzato che possa avviare le fasi di amministrative necessarie ad avviare le procedure di gara e aggiudicazione dei lavori, ed in particolare la carenza di personale a cui attribuire il ruolo di RUP (Responsabile unico procedimento). Proprio per questo, nel decreto Agosto e il Governo è intervenuto nel merito prevedendo la possibilità per le soprintendenze di conferire incarichi di collaborazione a cui possono essere attribuite anche le funzioni di RUP al fine di aumentare i tecnici a disposizione ai quali possa essere attribuita la funzione di R.U.P.". E prosegue la deputata del M5s Daniela Torto, "è un tema a cui mi sono dedicata molto interloquendo costantemente con i vertici del Ministero dei beni culturali al fine di trovare una soluzione che permetta di avviare tutti i lavori finanziati già da diversi anni. La soluzione alla quale si è giunti, dopo tanto lavoro, mira proprio a dare una forte spinta all'avvio di tutti quei cantieri fermi da tempo, grazie alla pronta azione di Governo e alla sinergia instaurata con il Ministero. Non è la soluzione ideale e definitiva, ma rappresenta un grosso passo in avanti a cui dovrà seguire un piano di assunzioni per far fronte alla carenza di personale."