Pescara Calcio, Gabriele Aldegani saluta i biancazzurri

Le starde del Pescara e di Gabriele Aldegani si separano. A dare l'annuncio è la società stessa, che attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, fa sapere che l'ormai ex preparatore dei portieri del Delfino non farà più parte dello staff. Aldegani ha trascorso 6 anni in riva all'Adriatico, 3 da calciatore, con una sola presenza nel 2014, al San Nicola contro il Bari, e altre 3 stagioni da preparatore dei portieri. Il comunciato del club: