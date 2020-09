Il Sindaco De Marinis ed il Prefetto Di Vincenzo consegnano un assegno di 1500 euro a Neonatologia

Questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il comandante della polizia locale Nicolino Casale hanno consegnato al dirigente medico responsabile U.O.C. di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Pescara Susanna Di Valerio la raccolta fondi effettuata durante il Torneo Interforze di San Sebastiano. L'assegno donato di 1.500,00 euro servirà per l'acquisto di tre poltrone per l'allattamento e la marsupioterapia. Presenti anche i rappresentanti di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

"Con la cerimonia di questa mattina si è concluso un evento tra sport e solidarietà a cui teniamo molto – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Il torneo di San Sebastiano è diviso in un due momenti: il primo sportivo con il quadrangolare, che si gioca tra le varie forze dell'ordine e l'altro della solidarietà, con la donazione ad associazione e in questo caso al reparto di Neonatologia i proventi della raccolta fondi effettuata durante la manifestazione. Le tre poltrone per l'allattamento e la marsupioterapia che saranno acquistati con i proventi raccolti saranno utili per sostenere le mamme in ospedale. Un plauso alla polizia locale e alle forze dell'ordine che in queste occasioni dimostrano grande sensibilità e generosità e un ringraziamento al prefetto per la partecipazione di questa mattina, un onore averlo con noi".