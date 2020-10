E' stata annullata la visita in Abruzzo del Premier Conte, programmata per venerdì 23 ottorbre. A dare l'annuncio è stato Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, spiegando le motivazioni che hanno portato il Primo Ministro a questa scelta:

"Le modalità della visita, per come sono state pensate, non sarebbero state coerenti con le disposizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre in tema di manifestazioni, convegni e congressi. Il presidente Conte, consapevole di dover dare il buon esempio, mi ha comunicato la rinuncia alla visita nella nostra regione: resto comunque fiducioso sul fatto che, non appena l'andamento della pandemia lo permetterà, individueremo una nuova data utile per ospitare il Presidente Conte nella nostra Regione."