Montesilvano, premiati i campioni Serena Steinhauser e Mauro Di Pasquale

Questa mattina in Sala Consiliare il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore allo Sport Alessandro Pompei hanno premiato Mauro Di Pasquale del DPS Racing Team, che con il campioncino Edoardo Savino di 9 anni, ha conquistato il titolo nel campionato europeo di minimoto e nel campionato italiano di velocità e l'atleta Serena Steinhauser che, con il colori della Polizia, ha vinto la medaglia di bronzo nella tappa italiana ad Arzachena di Coppa del Mondo di Triathlon.

"L'intenzione di questa amministrazione è quella di dare un riconoscimento agli atleti montesilvanesi che si sono distinti in competizioni prestigiose – afferma il sindaco Ottavio De Martinis –. Per noi è un onore premiare due eccellenze del territorio come Mauro Di Pasquale e Serena Steinhauser, che con le loro imprese hanno portato il nome di Montesilvano nel mondo e hanno conseguito due risultati di caratura internazionale. La mia idea è quella di organizzare per la prossima estate "La notte delle stelle", in cui premieremo gli atleti di casa che si sono distinti in questi anni. Lo sport da sempre ha un valore sociale importante per la città e chi si sforza con passione, ottenendo traguardi importanti, ritengo che debba essere seguito e ricompensato".