Venezia-Pescara, i convocati di Oddo

Il Pescara scenderà nuovamente in campo e lo farà domani, nel turno infrasettimanale, contro il Venezia. Massimo Oddo ha escluso dalla lista dei convocati gli infortunati Asencio, Ceter, Antei e Maistro. Torna Balzano dopo tanti problemi fisici, la sua ultima partita risale al 27 luglio, quando il Pescara vinse contro il Livorno per 1-0. Ecco la lista completa dei convocati per il match di domani sera, in programma alle ore 21:00:

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

14 BALZANO Antonio

5 DRUDI Mirko

19 MASCIANGELO Edoardo

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

16 BOCCHETTI Salvatore

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

88 DIAMBO Amadou

18 BELLONI Nicolas

7 BOCIC Milos

29 ARLOTTI Alessandro

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio