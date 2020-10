Demolizione Cavalacavia Dragonara, Stella: "130mila euro non bastano. La Regione trovi subito altre risorse"

Di nuovo in sede di Commissione di Vigilanza per affrontare il tema dell'abbattimento del cavalcavia di Dragonara, portato all'attenzione dalla Consigliera regionale del M5s, Barbara Stella.

"Ciò che è emerso nel corso della seduta ha confermato quanto sto affermando oramai da tempo: le uniche risorse ad oggi disponibili sono 130 mila euro e queste non saranno affatto sufficienti per la demolizione del ponte e la creazione di una viabilità alternativa. Infatti oltre 80 mila euro serviranno per pagare le fatture della progettazione, effettuata da una ditta incaricata dall'ARAP, l'ente regionale che se ne sta occupando, e per i lavori di messa in sicurezza provvisoria, effettuati dall'ANAS, ente gestore dell'Asse attrezzato Chieti-Pescara, che passa al di sotto del cavalcavia stesso", così interviene la consigliera Stella.