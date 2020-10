Pescara-Frosinone sarà arbitrata da Gariglio della sezione di Pinerolo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono stati designati gli arbitri per la quinta giornata del campionato di Serie B. Il Pescara, ultimo in classifica ed a caccia della prima vittoria stagionale, sabato ospiterà il Frosinone di Nesta, terzo in classifica a quota 7 punti e reduce dal pareggio interno con la Virtus Entella. La gara sarà arbitrata da Gariglio della sezione di Pinerolo, coadiuvato da Prenna di Molfetta e Scarpa di Reggio Emilia, mentre il quarto uomo sarà Sacchi della di Macerata. Le altre designazioni delle prossime gare di B:

COSENZA – LECCE Domenica 25/10 h. 15.00

AURELIANO

COLAROSSI – TRINCHIERI

IV: ROBILOTTA



CREMONESE – BRESCIA Domenica 25/10 h. 21.00

SOZZA

TOLFO – MARCHI

IV: ILLUZZI



EMPOLI – PISA Venerdì 23/10 h. 21.00

MARESCA

LOMBARDI – LOMBARDO

IV: RAPUANO



MONZA – CHIEVO h. 14.00

ABISSO

SECHI – PERROTTI

IV: AMABILE



PESCARA – FROSINONE h. 16.00

GARIGLIO

PRENNA – SCARPA

IV: SACCHI



PORDENONE – REGGINA h. 14.00

ABBATTISTA

BACCINI – MORO

IV: PATERNA



REGGIANA – CITTADELLA h. 14.00

SANTORO

LONGO – ROSSI M.

IV: MARCHETTI



SALERNITANA – ASCOLI h. 14.00

GIUA

VECCHI – DELLA CROCE

IV: MASSIMI



SPAL – LR VICENZA h. 14.00

SERRA

MACADDINO – RUGGIERI

IV: MARINELLI



V. ENTELLA – VENEZIA h. 14.00

CAMPLONE

AVALOS – YOSHIKAWA

IV: MAGGIONI