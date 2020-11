La richiesta di Pignoli: "Zona rossa non su tutto l'Abruzzo ma più zone localizzate"

“Zone rosse localizzate e non un Lockdown per tutto l’Abruzzo”. Lo chiede il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che si rivolge al presidente della Regione Marsilio:

“Domani scriverò una lettera al Governatore della Regione per chiedere, anche e soprattutto in base agli ultimi dati di non fare una unica zona rossa in tutto l’Abruzzo, ma più zone rosse localizzate, in base agli ultimi report che segnalano situazioni diverse e non omogenee in tutto

il territorio regionale. I numeri, che non possono essere interpretati, dicono che in questa seconda fase le problematiche maggiori si riscontrano nell’aquilano e nel teramano e meno, nelle province di Pescara (la più colpita nella prima fase) e Chieti, per cui credo che una adozione di un unico provvedimento, senza tener

conto delle varie situazioni territoriali, vada a penalizzare tutto l’Abruzzo. Chiudere la gran parte delle attività, dove oggi la situazione è meno grave, rappresenterebbe un colpo mortale per l’economia locale e sopratutto dei piccoli esercizi commerciali che così, davvero rischierebbero di non rialzare più le saracinesche, senza contare che continuerebbe a crescere il numero dei cosiddetti nuovi poveri. La salute, sia chiaro - spiega Pignoli - è la prima cosa

e ha la priorità vai tutto, ma credo che debba essere adottato questa volta un criterio che tenga conto di quello che accade, zona per zona, e tenendo presente che a Pescara c’è un Covid Hospital che, come riconosciuto a livello nazionale, è una vera e propria eccellenza del nostro Paese, ospitando oggi degenti che arrivano da tutte le zone dell’Abruzzo. Se deve essere zona rossa, che si decida di farla dove serve veramente, lasciando le scuole aperte fino alla seconda media, così - conclude Pignoli - come stabilito dal DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.