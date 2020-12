Mattarella ha firmato il Decreto-Legge sulle restrizioni nelle festività natalizie

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto-Legge sulle restrizioni durante le festività per contere il contagio da Covid-19. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore domani, 4 dicembre, fino al 15 gennaio 2021. Confermato il Coprifuoco dalle ore 22:00 fino alle 5:00 per il giorno di Natale e dalle 22:00 fino alle 7:00 per Capodanno. Chiusi gli impianti sciistici per tutte le festività, mentre bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 18:00, ma resteranno aperti a Natale, Santo Stefano, primo gennaio e 6 gennaio. Si tornerà a sciare il 7 gennaio e saranno vietate le crociere. Vietato uscire dal proprio Comune di residenza nei giorni 25, 26 dicembre e primo gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra Regioni e non si potrà andare nelle seconde case. Ci si potrà muovere per tornare nella propria residenza o domicilio anche per situazioni di necessità.