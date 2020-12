Pignoli: "800 richieste per i buoni spesa del Comune in un solo giorno: dato allarmante"

“Ben 800 richieste in un solo giorno per accedere ai buoni spesa comunali. Si tratta di un dato allarmante che dimostra come più che mai oggi a Pescara si debba fare i conti con una situazione grave e con sempre più anche nuovi poveri in conseguenza della pandemia.”

Così il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli e il consigliere comunale Berardino Fiorilli che sottolineano ancor di più l’iniziativa dell’Amministrazione Masci per andare incontro alle famiglie pescaresi in difficoltà.

“Molti probabilmente si meravigliano di una così grande richiesta di aiuto in un solo giorno, ma per il sottoscritto - puntualizza il capogruppo Udc - che ha fondato la sua attività amministrativa sull’aiuto nei confronti dei meno abbienti, dimostra lo stato di cos’è attuale con sempre più persone alle prese con problemi economici tali da avere difficoltà anche nell’approvvigionamento dei generi di prima necessità. Quello che sta accadendo - spiegano Pignoli e Fiorilli - deve essere di monito a qualche consigliere fino a ieri sordo sull’importanza di reperire maggiori risorse per il Sociale così come ha fatto l’assessorato all’Ascolto del Disagio Sociale guidato da Nicla Di Nisio che ha stanziato ulteriori 60mila euro ai fondi governativi. Ma se dovessimo vedere che i fondi attualmente a disposizione non dovessero essere sufficienti per soddisfare le richieste di chi ne ha diritto, come gruppo consiliare dell’Udc non esiteremo a chiedere attraverso anche una variazione di bilancio ulteriori somme da destinare al Sociale in un momento in cui la politica deve dimostrare di essere più che mai un servizio a disposizione del cittadino.”