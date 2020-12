Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo VAL PESCARA – Protezione Civile

Si è tenuta, nel pieno rispetto di tutte le norme anti Covid, l’Assemblea Generale dell’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile, durante la quale si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020 – 2024. La giornata è stata particolare: grande partecipazione, tanta voglia di fare squadra e soprattutto tanta voglia di condividere idee nuove.

Il volontariato di Protezione Civile sta vivendo un momento davvero importante a supporto della popolazione con i numerosi con i suoi volontari pronti ad affrontare qualsiasi emergenza.

E grazie al supporto dei numerosi volontari che oggi i che i cittadini si sentono più sicuri e protetti.

Dopo i ringraziamenti da parte del Presidente uscente Antonio ROMANO, che ha riconfermato la propria candidatura, con queste parole: “Abbiamo passato questo mandato attraversando periodi belli e periodi bui, Sono stati anni intensi, impegnativi ma entusiasmanti, perché ho visto crescere l’associazione in ogni settore e continuando possiamo ottenere, se lavoriamo insieme, tante altre soddisfazioni. Se molto è stato fatto, ancora di più bisognerà fare negli anni a venire, occorrerà ancora impegno, dedizione e passione. Sono sicuro che i nuovi eletti metteranno le loro energie e il loro cuore per fare in modo che questo percorso, iniziato ormai più di dieci anni fa, continui e si evolva per accogliere nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi.”

Nel corso dell’Assemblea è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, e con deliberazione successiva dello stesso Consiglio, sono state definite le nuove cariche.

Nel ruolo di Presidente viene confermato Antonio ROMANO

La Vice Presidenza viene assegnata a Marina DOLCI

La Segreteria viene assegnata a Mirko CAPOSANO

Nel ruolo di Consiglieri Palmerino DELLA TORRE e Massimiliano IUSI con la delega a responsabili delle attrezzature e dei mezzi

Uno degli obiettivi principali è sicuramente il rafforzamento dell’associazione attraverso l’ingresso di nuovi volontari. L’attività dell’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile dovrà proseguire e incrementare i percorsi formativi sia ai vecchi e sia ai nuovi volontari.

Il Consiglio Direttivo intende continuare a lavorare dando continuità alle attività intraprese e consolidando l’autorevolezza che l’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile ha guadagnato negli anni. Si intende inoltre condividere con tutte le associazioni di protezione civile un gruppo giovani in modo da essere sempre più uniti e far che la solidarietà non conosca barriere.