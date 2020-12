Blocco studentesco: nuove Vie e Piazze in tutta Italia

Oggi tutta Italia si è svegliata con nuovi e sorprendenti nomi dati alle vie e alle piazze dal nostro movimento. Perché? Perché ci piacevano di più.



"È passata qualche settimana - inizia la nota del fulmine cerchiato - da quando il sindaco di Cinisello Balsamo ha deciso di dedicare una piazza a Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta. Nulla da ridire al caro sindaco: meglio uno Sfera Ebbasta qualunque che un ennesima piazza della Repubblica o piazza 25 aprile. Siamo rimasti folgorati dall'esempio di Cinisello e abbiamo deciso di partecipare anche noi a questo rinfresco della toponomastica del Bel Paese".



"Se l'unico criterio per intitolare una piazza - continua la nota - è l'arbitrio puro e semplice, abbiamo pensato che fosse meglio il nostro piuttosto che quello di qualche sindachetto in cerca di pubblicità: infatti, le nostre piazze portano nomi di poeti, politici, avventurieri, personaggi di fantasia, attrici e star della musica. Le nostre vie sono inni alla gioia, al saper vivere, alla pazzia e all'eros, le nostre piazze esempi di politicamente scorretto in questo tempo di neo-bigottismo sanitario. Ci dispiace per chi si sentirà offeso dal nuovo nome che abbiamo scelto per la sua via di casa: il nostro scopo non è quello di distruggere, ma di dare nuove voci alle nostre città annoiate".