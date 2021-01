Recovery Plan, Colletti: "Incidente "marchetta" in favore del gruppo Toto"

"Indecente modificare in questo modo il Recovery Plan, a quanto pare per fare una 'marchetta' in favore del gruppo Toto". Lo afferma il deputato Andrea Colletti (M5s) a proposito dei contenuti dell'allegato alle schede di progetto del "Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Next Generation Italia", che prevede risorse per 1,15 miliardi di euro in favore di Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi A24 e A25.

In particolare, si tratta di lavori finalizzati alla predisposizione sulle due autostrade di un sistema di monitoraggio dinamico per controlli da remoto sulle opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie), oltre alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.