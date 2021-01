Ci pensa Scognamiglio! Reggiana-Pescara 0-1

Il Pescara inizia benissimo il suo 2021. Vince a Reggio Emilia per 0-1 con due uomini in meno per le espulsioni di Bellanova e Scognamiglio, con quest’ultimo che all’85’ segna il gol decisivo.

LA PARTITA: la Reggiana di Alvini scende in campo con il 3-4-1-2 con Venturi tra i pali al posto dello squalificato Cerofolini e Ajeti in difesa. Per contro Breda, reduce dallo 0-0 con il Cosenza, conferma nel 3-5-2 la coppia d’attacco Galano-Ceter e Balzano in difesa a supporto di Scognamiglio e Jaroszynski. Per Ledian Memushaj si tratta della duecentesima partita in maglia biancazzurra. Arbitra Meraviglia della sezione di Pistoia. Dopo 6 minuti, occasione Pescara: Ceter serve Masciangelo, prova a restituirla al compagno ma viene respinta la sfera, ci prova Galano in area ma Venturi in due tempi para. Poco dopo dalla sinistra Memushaj entra in area e calcia ma Venturi sventa. Al 9’ minuti prima occaione per la Reggiana, con Zamparo che tira dalla distanza ma la sua conclusione termina a lato della porta senza creare problemi a Fiorillo. Al 10’ Masciangelo entra in area e mette un cross per Ceter ma Venturi allontana con i pugni centralmente. Al 14’ calcio di punizione a favore del Pescara: battuta corta di Galano che avanza sulla sinistra, cross in mezzo con un colpo di testa di Ceter ma Venturi agguanta la palla. Al 19’ occasione per la Reggiana: lancio di Ajeti per Lunetta, entra in area e calcia sul primo palo ma colpisce il palo. Un minuto dopo altra azione pericolosa: distrazione della difesa del Delfino, Muratore calcia dal limite ma viene deviato in corner.

Al 40’ espulso Bellanova, scivolando perde il tempo e commette un fallo su Lunetta. Al 44’ ghiotta occasione per i biancazzurri: Ceter filtra per Galano, entra in area, supera Lunetta e calcia in porta tutto solo davanti a Venturi ma l’estremo portiere salva la Reggiana mettendo la sfera in corner. Nella ripresa doppio cambio per il Pescara: dentro Guth e Omeonga per Balzano e Galano. Anche Alvini effettua il cambio: fuori Ajeti per Cambiaghi. Al 46’ Cambiaghi mette un cross dalla destra, Fiorillo allontana con i pugni anticipando Zamparo. Al 48’ Memushaj commette fallo su Varone: batte Radreazza a cercare Martinelli con un colpo di testa ma la palla termina sopra la porta di Fiorillo. Al 52’ la Reggiana va vicino all’1-0: scambio tra Varone e Zamparo, con quest’ultimo che calcia con il sinistro ma colpisce il palo esterno. Al 54’ cambio per Breda: esce Busellato per Fernandes. Al 56’ occasione del Pescara: lancio di Valdifiori a cercare Ceter, controllo dell’attaccante che serve Fernandes, calcia in porta con una deviazione ma la palla resta in campo e Memushaj co prova ma colpisce l’esterno della rete. Quarto cambio per Breda: fuori Masciangelo dentro Nzita. Due cambi per la Reggiana: dentro Marchi e Pezzella per Zamparo e Muratore. All’82’ Voltan crossa in area per un compagno ma Fiorillo anticipa gli avversari. All’85’ il Pescara passa in vantaggio: calcio di punizione a favore degli ospiti, batte Memushaj colpo di testa di Scognamiglio e di testa batte Venturi e fa 0-1.

All’88’ il Pescara resta in 9 per l’espulsione di Scognamiglio. All’89’ occasione per la Reggiana: Voltan calcia dal limite ma finisce fuori. Al 93’ ci prova Pezzella dal limite ma la sfera termina alta sopra la porta. Dopo 5’ di sofferenza pura il Pescara vince e porta a casa 3 punti importantissimi ed esce dalla zona retrocessione.

TABELLINO

REGGIANA-PESCARA 0-1

MARCATORI: 85’ Scognamiglio (P)



REGGIANA (3-4-1-2): Venturi; Ajeti (45’ s.t Cambiaghi), Gyamfi, Martinelli; Libutti (87’ Zampano), Varone, Muratore (80’Marchi), Redrezza; Zamparo (80’Pezzella); Lunetta (67’ Voltan), Kargbo; All. Alvini

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Balzano (45’ s.t Guth), Scognamiglio, Jaroszynski; Bellanova, Busellato (54’ Fernandes), Valdifiori (85’ Crecco), Memushaj, Masciangelo (76’ Nzita); Galano (45’ s.t Omeonga), Ceter; All. Breda

AMMONITI: Busellato (P), Lunetta (R), Scognamiglio (P), Zamparo (R), Ceter (P)

ESPULSI: Bellanova (P), Scognamiglio (P)

ARBITRO: Meraviglia della sezione di Pistoia

ASSISTENTI: Bindoni di Venezia e Sechi di Sassari

IV Uomo: Ros di Pordenone