Test rapidi per il rientro a scuola del 7 gennaio

7 gennaio si riaprono le scuole anche per i ragazzi delle superiori e oggi 4 gennaio a Pescara si è svolta una riunione online voluta dalla ASL di Pescara con il Direttore Vincenzo Ciamponi, i Dirigenti scolastici delle scuole superiori, il Presidente Zaffiri della Provincia di Pescara, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Santilli e Daniela Puglisi per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara

L’incontro si è tenuto per parlare e discutere circa il rientro prossimo, previsto per il 7 gennaio 2021, dei ragazzi delle scuole superiori. Far ritornare i ragazzi a scuola è di basilare importanza come lo è la sicurezza per la lotta al Covid 19 e la necessità di operare uno screening su tutto il mondo della scuola per evitare che la pandemia possa avere un’impennata che metterebbe, ancora una volta, a rischio la continuazione delle lezioni.

Già alla riapertura a settembre delle scuole tutti gli istituti si erano attrezzati ad accogliere in sicurezza gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale ATA e una nuova nefasta chiusura porterebbe sicuramente ad una situazione scolastica difficilmente recuperabile.

Dall’incontro odierno, proprio alla luce di una nuova possibile ondata di contagi, è emersa la necessità di effettuare tamponi, con test rapidi, per verificare l’eventuale positività delle persone del mondo scolastico e contenere il contagio.

Tra i Dirigenti presenti online Alessandra Di Pietro dell’Istituto Alberghiero di Pescara, che ha dichiarato:

“Una iniziativa assolutamente apprezzabile promossa dall'ASL di Pescara e dal direttore Vincenzo Ciamponi, che va nella direzione e nella logica della prevenzione e quindi permette di non disperdere il grande lavoro svolto sinora dalla scuola per la sicurezza. I test rapidi, portando gli esami direttamente all'interno dell'istituto ci danno la possibilità di sapere quasi in tempo reale, cioè in circa 20 minuti, se uno studente è positivo al coronavirus e quindi sono la svolta alla gestione dei casi sospetti. Ci permettono un rientro in maggiore sicurezza e serenità, ma senza abbassare la guardia. È importante però che siano estesi anche a tutto il perdonale della Scuola, non solo studenti ma anche docenti, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori, dal momento che la comunità scolastica è un tutto che interagisce e si interfaccia di continuo. Questo per una più efficacia azione preventiva. Nel nostro Istituto i test saranno effettuati nell’ampio Laboratorio di Sala al piano terra dell'Officina del Gusto e si potrà disporre, se necessario, della nostra infermeria che lavora stabilmente al nostro Convitto e che potrà dare un valido supporto agli operatori ASL.

È molto importante, inoltre, per noi Scuole il sostegno delle famiglie nel sensibilizzare i ragazzi ad aderire consapevolmente ai test. I test dovrebbero cominciare il 7 gennaio alla riapertura delle scuole.

Per far conoscere ed apprezzare l’iniziativa abbiamo idea di diffondere la modulistica per il permesso nel registro elettronico e sul sito della scuola così i ragazzi vengono già con il permesso firmato dei genitori (modulistica la darebbe la ASL) poi in ogni scuola verrebbe un dottore e un infermiere con tutto il materiale per lo screening. Hanno bisogno solo di un computer e un amministrativo per compilare il registro di chi fa lo screening”.